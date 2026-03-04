Musk und Durov kritisieren Europa: Dubai ist "statistisch sicherer, selbst wenn Raketen fliegen"

HQ

Telegram-CEO Pavel Durov löste diese Woche eine Online-Debatte aus, nachdem er Europas Sicherheit mit der Dubais verglichen hatte, angesichts anhaltender Spannungen im Nahen Osten. In einem Beitrag auf X schrieb Durov:

"Leider musste ich vor einer Woche Dubai in Richtung Europa verlassen – also vermisse ich nicht nur das kostenlose Feuerwerk aus dem Iran, sondern setze mich auch einem größeren Risiko aus. Angesichts der Kriminalitätsraten Europas ist Dubai statistisch sicherer, selbst wenn Raketen fliegen. Ich kann es kaum erwarten, zurück zu sein."

Der Beitrag erhielt eine Antwort von Tesla-CEO Elon Musk, der Durovs Einschätzung zustimmte. Musk schrieb, dass "kein Land perfekt ist, Dubai und die VAE insgesamt objektiv sicherer und besser geführt sind als viele Regionen Europas."

Musk und Durov // Shutterstock

Der Austausch findet statt, während der Iran-US-Israel-Konflikt eskaliert. Der Iran hat Raketenangriffe auf US-Vermögenswerte in der Golfregion gestartet, während Israel Ziele im Libanon als Reaktion auf von Iran unterstützte Hisbollah-Angriffe bombardiert hat. Der Konflikt begann am 28. Februar, nachdem ein gemeinsamer US-israelischer Angriff den iranischen Obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet hatte, was eine Welle militärischer Vergeltungsmaßnahmen in der Region auslöste.

US-Präsident Donald Trump skizzierte Ziele der laufenden Operation, darunter die Beseitigung der iranischen Marine- und Raketenfähigkeiten sowie die Verhinderung des Atomwaffenerwerbs, und prognostizierte, dass die Kampagne vier bis fünf Wochen dauern könnte. Unterdessen haben Angriffe auf die regionale Ölinfrastruktur Befürchtungen vor weitreichenden wirtschaftlichen Folgen geweckt...

