Musk plant fortschrittliche Chipfabriken in Texas für Tesla und SpaceX

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Elon Musk hat angekündigt, dass Tesla und SpaceX im Rahmen eines neuen Projekts namens "Terafab" zwei fortschrittliche Halbleiterfabriken in Austin bauen werden.

Der Plan sieht zwei spezialisierte Einrichtungen vor: eine, die sich auf Chips für Teslas Elektrofahrzeuge und humanoide Roboter konzentriert, und eine weitere, die für künstliche Intelligenzsysteme konzipiert ist, einschließlich zukünftiger weltraumbasierter Rechenzentren.

Musk sagte, die aktuelle weltweite Chipproduktion werde nur etwa 3 % des zukünftigen Bedarfs seiner Unternehmen abdecken, was das Ausmaß der Nachfrage unterstreicht, das durch KI und Robotik angetrieben wird. Das Projekt wird auch xAI einbeziehen, Musks KI-Projekt.

Die Ankündigung unterstreicht eine Verschiebung hin zur vertikalen Integration, wobei Musk darauf abzielt, die Abhängigkeit von Lieferanten wie Samsung Electronics, TSMC und Micron Technology zu verringern.

Laut Musk könnten die Anlagen schließlich jährlich bis zu einem Terawatt Rechenkapazität produzieren, etwa das Doppelte der aktuellen Leistung in den Vereinigten Staaten. Einer der Chips wird Teslas Optimus-Roboter mit Energie versorgen, während der andere für den Einsatz unter härteren Bedingungen des Weltraums konzipiert ist.

Ein Zeitplan für Bau oder Produktion wurde noch nicht bestätigt, und Musks ehrgeizige Projekte hatten historisch Verzögerungen, was Unsicherheit darüber aufwirft, wann Terafab in Betrieb genommen werden könnte.