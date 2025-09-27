Musk, der Trump beschuldigte, in den Epstein-Akten zu sein, wird auch in neu veröffentlichten Dokumenten genannt

HQ

Gerade enthüllt. Die Demokraten haben bisher unveröffentlichte Dokumente aus der Jeffrey-Epstein-Untersuchung veröffentlicht, die sich auf Elon Musk beziehen. Anfang des Jahres beschuldigte Musk Trump, in den sogenannten "Epstein-Akten" in den sozialen Medien zu sein. Im Juli sagte Musk dann öffentlich: "Wie kann man von den Menschen erwarten, dass sie Vertrauen in Trump haben, wenn er die Epstein-Akten nicht veröffentlicht?" Die Dokumente liefern zwar keine direkten Beweise für ein Fehlverhalten, aber sie enthüllen neue Details über die früheren Verbindungen des Technologieführers und entfachen erneut die Überprüfung von Epsteins Netzwerk mächtiger Mitarbeiter. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie die neu veröffentlichten Dokumente natürlich über den folgenden Link lesen. Go!