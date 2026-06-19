MrBeasts erster Roman erhält Veröffentlichungsdatum und Cover-Enthüllung

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Internet-Sensation MrBeast und Autor James Patterson haben nun sowohl das Cover als auch das Veröffentlichungsdatum ihres kommenden Buches The Most Dangerous Games bekannt gegeben. Die Geschichte wird als Thriller beschrieben, in dem 100 Kandidaten gegeneinander antreten, um die Menschheit zu retten und einen ersten Preis von einer Milliarde Dollar zu gewinnen.

Laut MrBeast ist das Buch von seiner Jugend und den Arten von Geschichten inspiriert, die er selbst in jenem Alter lesen wollte. Patterson wiederum lobte den Schöpfer für seinen natürlichen Erzählinstinkt und beschrieb die Zusammenarbeit mit ihm als lohnend und kreativ.

The Most Dangerous Games wird am 1. September dieses Jahres veröffentlicht und ist MrBeasts erstes fiktives Werk.