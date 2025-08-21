Moza Racing ist eine Partnerschaft mit der MotoGP eingegangen

HQ

Moza Racing sorgte während der gestrigen Gamescom Day One-Show für Aufsehen, als sie ihr brandneues Flaggschiff-Rennlenkrad mit Direktantrieb, das R25 Ultra, enthüllten, das mit einer brandneuen Art von Servomotor und einem weitaus konstanteren Drehmoment ausgestattet sein wird als alle anderen Radstände, die Moza Racing bisher veröffentlicht hat. Darüber hinaus wurde auch ein wenig über eine neu unterzeichnete Partnerschaft mit der MotoGP gesprochen, die natürlich in den Bereich Motorrad-Simracing-Ausrüstung führen wird. Wie das funktionieren wird, wie die Produkte aussehen werden, wann sie veröffentlicht werden oder zu welchem Preis, wurde nicht kommuniziert, aber allein die Partnerschaft dürfte sich für MotoGP-Fans und Simracing-Maniacs als sehr interessant erweisen. Moza kündigte auch eine Partnerschaft mit Mercedes AMG an und dieser Teaser zeigte ein Bild mit einigen der Farben des Petronas Formel-1-Teams. Alle Kraft voraus für Moza, wie es scheint.