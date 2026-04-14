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Seit ich zum ersten Mal auf Mouse: P.I. For Hire gestoßen bin, behalte ich das Spiel gespannt im Auge und verfolge seine Entwicklung. Der Grund ist keine Verbindung zum Entwickler Fumi Games oder eine Art Obsession mit dem Titel selbst, sondern einfach, dass dieses Projekt einen Charakter und eine Persönlichkeit ausstrahlt, die man oft verpasst, wenn man so viel Medien konsumiert und so regelmäßig zwischen verschiedenen Spielen wechselt wie ein Rezensent. Die Trailer, die häufigen Einblicke, das praktische Erlebnis – all das hat mich überzeugt, dass dieser Titel aus kreativer und künstlerischer Sicht den 'es'-Faktor hat. Aber hält das während der gesamten Geschichte stand?

Alles, was man braucht, ist kurz den von Gummischlauch animierten Schwarz-Weiß-Noir-Farbpaletten aus den 1930er Jahren und den dazugehörigen Vinyl-Jazz-Soundtrack zu erleben, um zu wissen, dass Fumi Games aus audiovisueller Sicht genau den Nagel getroffen hat. Mouse: P.I. For Hire ist ein wahres kreatives Genuss, ein eindrucksvolles und einprägsames Kunstwerk, das stark genug ist, um der einzige Grund zu sein, warum du dir ein Exemplar schnappen und das Spiel selbst erleben würdest. Er ist nicht nur atemberaubend anzusehen, sondern hat überall Persönlichkeit und Charisma, und die Welt wirkt wirklich, als wäre sie aus einem altmodischen Cartoon gerissen. Es ist wunderbar und eine überraschend gute Grundlage, um einen actiongeladenen, Doom-ähnlichen Shooter aufzubauen.

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Mouse: P.I. For Hire ist linear strukturiert, das heißt, du folgst einer mysteriösen Erzählung über verschwundene Mäuse, die sich bald zu einem groß angelegten Korruptionsschema entfaltet, das so albern ist wie ein Cartoon, auch wenn es reale Inspirationen hat. So sehr ich mir auch etwas mehr Handlungsfreiheit im Detektivelement des Spiels wünsche, die Notwendigkeit, Hinweise zusammenzusetzen, um wichtige Verbindungen und Informationen zu entdecken, funktioniert die Geschichte und ihre Zusammensetzung so und bleibt interessant genug, um sie folgen zu wollen. Aber die Wahrheit ist, dass Mouses Geschichte nicht wirklich ihr Hauptverkaufsargument ist. Ähnlich wie bei Cuphead gibt es eine Geschichte im Kern des Spiels, die ausreicht, um dich zu motivieren, doch die eigentliche Substanz dieses Spiels liegt im Action-Setup.

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Wieder sprechen wir von einem Doom-ähnlichen Erlebnis, bei dem du dich zwischen verschiedenen Arenen bewegst und angreifende Nagetiergegner (oder Krokodile...) mit einer bizarren Auswahl an Waffen und Werkzeugen bekämpfst. Man kann unglaublich schnell und omnidirektional herumsprinten, erworbene Fähigkeiten nutzen, um sich festzuhalten und durch die Wände zu rennen, während man gleichzeitig eine Flut von Blei auf herannahende Bedrohungen abfeuert. Sobald das Chaos abgeklungen ist, kannst du entweder Ecken und Ecken nach Geheimnissen erkunden oder in die nächste Arena vordringen. Es ist tatsächlich ein ziemlich linear strukturiertes Erlebnis, sehr ähnlich wie Doom, und das ist keine Kritik, sondern nur etwas, worauf man sich vielleicht bewusst sein sollte, falls man sich ein offeneres Leveldesign wünscht.

Was das Leveldesign angeht: Fumi Games hat seine kreativen Fähigkeiten unter Beweis gestellt und eine Vielzahl von Optionen angeboten, die dich durch ganz Mouseburg und in verschiedene einzigartige Biome und Orte führen. Keine zwei Level fühlen sich gleich an oder sehen gleich aus, und ebenso gibt es nie einen vertrauten Weg, um zum Ende eines Levels zu gelangen. Trotz der Noir-Farbpalette wirkt überall frisch und lebendig, besonders wenn die Kämpfe beginnen und der Jazz-Soundtrack voll aufgedreht ist.

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Was ich kritisieren werde, sind die Gegner, da es im Spiel nur eine Handvoll Gegnertypen gibt und sie größtenteils alle auf ähnliche Weise kämpfen. Nahkampfgegner rennen ohne nachzudenken auf dich zu, während die Fernkampfgegner sich zurückhalten und aus der Ferne auf dich schießen. Es gibt keine zusätzlichen Fähigkeiten oder Mechaniken, die man nutzen kann, es ist einfach ständig Run-and-Gun, was vielleicht befriedigender wäre, wenn dir komplexe Gegner im Weg wären, ähnlich wie Doom mit seiner großen Vielfalt an Dämonen mit einzigartigen Fähigkeiten und Fertigkeiten. So wie es ist, hinterlassen Mouses Gegner wenig Eindruck bei dir, da du sie ohne großen Widerstand überwinden kannst. Und das gilt auch für die Bosse. Diese Gegner haben einige einzigartige Mechaniken und Elemente, aber typischerweise geht es darum, ihren Kugeln auszuweichen und ihnen einfach ins Gesicht zu schießen.

Nachdem ich stundenlang in Mouse: P.I. For Hire gesteckt habe, habe ich auch einige andere Designentscheidungen gefunden, die mich nicht ganz angesprochen haben. Großer Wert liegt darauf, Geld im Level zu sammeln und es zum Kauf von Baseballkarten für das Ingame-Minispiel zu verwenden. Es ist in Ordnung, aber ständig ein Level nach ein paar Cent durchsuchen zu müssen, fühlt sich nicht gerade befriedigend an, besonders wenn das Währungssystem kaum in den Kernfortschritt einfließt. Auch die Art und Weise, wie die Geheimnisse eingearbeitet werden, ist etwas uneinheitlich, denn manchmal findet man ein Geheimnis, das wirklich besonders wirkt, nur um mit etwas Geld oder einem Zeitungs-Sammlerstück belohnt zu werden. Es erreicht einen Punkt, an dem man den Nervenkitzel verliert, versteckte Bereiche zu erschnüffeln, da die Belohnung normalerweise nicht gut genug ist.

Gerade deshalb sticht Mouse: P.I. For Hire als besonderes Spiel hervor, aber vielleicht eines, das sein volles Potenzial nicht ganz ausgeschöpft hat. Auch hier gehört dieses Spiel aus künstlerischer und kreativer Sicht zu den Besten. Es ist ein echtes Highlight im gesamten visuellen und akustischen Spektrum, wobei selbst die fantastischen vertonten Dialoge von jedem einzelnen Darsteller brillant umgesetzt werden. All das verdient endloses Lob. Doch aus spielerischer Sicht gibt es Risse in der Rüstung, mit Designentscheidungen, die das Erlebnis stellenweise hohl und eindimensional wirken lassen.

Es gibt zum Beispiel einen Bezug auf das von Metroidvania inspirierte Level-Navigieren, ein Element, das das Gameplay kaum nutzt, und ebenso fühlt sich das Plattforming und die Erkundung eher wie ein zusätzliches Extra denn wie eine kreative Schlüsselentscheidung an. Dies sind letztlich nur einige Bereiche, in denen Mouse: P.I. For Hire hätte sich verbessern und ein ausgewogeneres Erlebnis auf allen Fronten bieten können.

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Aber hey, lass dich von diesen Kritiken nicht davon abhalten, Mouse: P.I. For Hire anzuschauen. Am Ende des Tages ist Fumi Games ein Indie-Entwickler und dies ist ihr Debütprojekt, und wenn man das bedenkt, ist es schwer, nicht beeindruckt von dem, was das Team entwickelt hat, nicht beeindruckt zu sein. Dieses Spiel strahlt so viel Charisma aus, dass man es fast kaum nicht mögen kann, und das Tempo und das Schusswechsel sind stark genug, um einen zu unterhalten, wenn man nicht von der unglaublichen Kunst und Animation geblendet wird. Auch wenn es nicht perfekt ist, ist es eine bewundernswerte Leistung von Fumi Games, die trotz ihres reinen Indie-Teams AA- (oder höhere) Ambitionen zeigen.