Mount & Blade II: Bannerlord sticht mit der Marineerweiterung in See Krieg Segel

Anfang des Jahres kündigte TaleWorlds Entertainment eine brandneue, herunterladbare Erweiterung für Mount & Blade II: Bannerlord an. Dies ist kein kleines Add-on, sondern eher ein beträchtliches Upgrade des Basisspiels. Zum ersten Mal in der Serie werden die Spieler in der Lage sein, Kriege auf See zu führen und Schiffe in groß angelegten Seeschlachten zu kommandieren.

Die Weltkarte wurde überarbeitet, um maritimes Gameplay zu ermöglichen, und die Spieler können sich auch auf verbesserte Wettereffekte freuen, die die Begegnungen auf See beeinflussen werden. Außerdem wird eine brandneue Fraktion eingeführt: die Nords, ein von den Wikingern inspiriertes Volk, das sich auf den Kampf auf See spezialisiert hat.

So beschreiben TaleWorlds selbst die Erweiterung:

"Segeln Sie auf hoher See, führen Sie mächtige Flotten an und schmieden Sie Ihr Vermächtnis in War Sails, der epischen Einzelspieler-Erweiterung für Mount & Blade II: Bannerlord. War Sails bringt zum ersten Mal Seekriegsführung nach Bannerlord und ermöglicht es den Spielern, mächtige Schiffe zu befehligen, sich an spannenden Seeschlachten zu beteiligen und maritime Eroberungen zu meistern."

Für diejenigen, die es leid sind, an Land festzusitzen, ist dies die Chance, einen neuen Stil der Kriegsführung kennenzulernen. War Sails soll im Herbst 2025 auf den Markt kommen, obwohl noch kein genaues Datum bestätigt wurde. Es wurde ein Trailer veröffentlicht, der die neue Fraktion vorstellt – passenderweise begleitet von den donnernden Klängen von Amon Amarth.