MotoGP-Führender Marco Bezzecchi entschuldigt sich weinend bei Marshall nach einer Aggression, die zur Disqualifikation führte

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Marco Bezzecchi hat sich bei "der gesamten MotoGP-Community" für sein Verhalten gegenüber einem Strecken-Marshall entschuldigt, einschließlich seines Teams Aprilia Racing, das seine Berufung nicht fortsetzen wird, und seiner Fans. "Es tut mir auch leid, weil ich weiß, wie viel Mühe und Opfer Marshall bringt, um unsere Sicherheit zu gewährleisten."

Und natürlich dem Streckenposten selbst, wie die MotoGP-Kameras am Sonntag festhielten: Der italienische Fahrer schüttelte dem Streckenposten die Hand, umarmte ihn, schenkte ihm einige Geschenke (seine Handschuhe), umarmte ihn dann erneut und schüttelte dann den anderen Streckenposten die Hand.

Was ist zwischen Marco Bezzecchi und dem Marschall passiert?

Im Sprintrennen am Samstag beim Großen Preis von Tschechi stürzte Bezzecchi auf dem fünften Platz zu Boden (was das vierte Mal war, dass er während Sprintrennen stürzte). Als er zurück zu seinem Fahrrad rannte, war es von Streckenposten umgeben, die versuchten, das Fahrrad zu heben. In der Eile, zum Rennen zurückzukehren, stieß er einen Marshall ins Gesicht weg.

Kurz darauf, als der Marshall mit ihm Bezzecchi sprach, schlug der Italiener ihm ins Gesicht. Die Bilder lassen keinen Raum für Interpretation.

Bezzecchi wurde anschließend für den Großen Preis von Tschechien am Sonntag disqualifiziert. Aprilia versuchte, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen, doch diese wurde abgelehnt. Aprilia akzeptierte später die Sanktion und gab seine Berufung auf. "Wir haben gestern Berufung eingelegt, weil wir der Meinung waren, dass die Strafe im Verhältnis zu den begangenen Maßnahmen unverhältnismäßig war, aber ab jetzt ist sie fair und wir akzeptieren sie", sagte Aprilia Racing CEO Massimo Rivola gegenüber DAZN. "Als Team tolerieren wir dieses Verhalten des Reiters nicht."