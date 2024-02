Motion Twin verabschiedet sich von Dead Cells

HQ

Seit dem Early-Access-Start im Jahr 2017 hat sich Dead Cells zu einem der absoluten Giganten des Roguelite-Genres entwickelt. In den letzten sieben Jahren hat Entwickler Motion Twin vier DLCS, 18 Updates und mehrere Crossover veröffentlicht, aber jetzt ist es bereit, weiterzumachen.

Das kommende Update, Version 35, wird das letzte des Spiels sein, und der letztjährige Castlevania-DLC war der letzte große DLC. Jetzt konzentriert sich Motion Twin voll und ganz auf das neu angekündigte Windblown, und auch Evil Empire hat in Kürze neue Dinge zu verkünden. Und das alles, während Dead Cells nicht nur auf unseren Bildschirmen und in unseren Herzen, sondern auch in einem anderen Gewand weiterlebt. Eine animierte TV-Serienadaption und ein Brettspiel befinden sich ebenfalls in der frühen Produktion.