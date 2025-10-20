Motion Twin hat keine Dead Cells Fortsetzung gemacht, weil sie sich einen Dreck darum scheren, was du denkst

HQ

Eine Zeit lang war Dead Cells eines der beliebtesten Action-Roguelike-Erlebnisse auf dem Markt. Die von Motion Twin entwickelte Indie-Sensation war ein immenser Erfolg, so sehr, dass sie jede Menge zusätzliche Unterstützung erhielten und sogar auf fast jeder erdenklichen Plattform veröffentlicht wurden. Doch selbst mit diesem immensen Erfolg im Hinterkopf machte der Entwickler nie eine Fortsetzung, da Motion Twin sich stattdessen entschied, an einem anderen Projekt zu arbeiten, einem Spiel namens Windblown.

Aber warum war das so? Kürzlich sprach Co-Creative Director und Game Designer Yannick Berthier mit PCGamesN, wo er diese Argumentation erklärte.

"Wir werden von dem angetrieben, was wir machen wollen. Wenn wir ein "Unternehmen" wären, würden wir jetzt über Dead Cells 2 sprechen. Wir sprechen nicht von Dead Cells 2. Wir sprechen von Windblown, weil wir ein Kollektiv von Individuen sind, die kreativ sind und Dinge erschaffen wollen."

Er fährt fort: "[Wenn] wir Teil einer anderen Firma gewesen wären, wäre der Druck, eine Fortsetzung zu machen, vielleicht viel, viel stärker gewesen - ich meine, intern. Äußerlich ist es super stark. Bei jedem Beitrag, den wir schreiben, neigen wir dazu, ein paar Kommentare zu haben wie: "OK, cool, wann Dead Cells 2?" Aber es ist in Ordnung. Das ist unsere Realität."

Vielleicht wird Dead Cells 2 also Realität, aber nur, wenn Motion Twin bereit ist, das Spiel zu machen, und nicht, weil die Fans sie ständig unter Druck setzen, dies zu tun.