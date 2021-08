Mortal-Shell-Erweiterung The Virtuous Cycle wird in den ersten Tagen verschenkt

HQ

Cold Symmetry möchte, dass in dieser Woche möglichst viele Leute Mortal Shell spielen und deshalb werden sie die Erweiterung The Virtuous Cycle (Preis: 7 Euro) bis zum kommenden Montag als kostenloses DLC für das Hauptspiel anbieten. Besitzer des Titels dürfen bis zum 23. August auf allen Plattformen auf das Angebot zugreifen. Wer die Aktion verschläft, wird zur Kasse gebeten. The Virtuous Cycle wird am Mittwoch im Laufe des Tages erscheinen und unter anderem eine Randomizer-Option mit neuen Fähigkeiten und Anpassungsoptionen einfügen.