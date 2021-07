Mitte August wird Mortal Shell im Randomizer-DLC durcheinandergewürfelt

Auf das The-Virtuous-Cycle-DLC von Mortal Shell wurden wir zum ersten Mal auf der diesjährigen E3 aufmerksam gemacht, doch genau wie die Hintergrundgeschichte des Spiels waren die Details rar gesät und ziemlich kryptisch. Einige Wochen später hat Cold Symmetry endlich Klartext gesprochen, als sie den Inhalt und das Veröffentlichungsdatum der Erweiterung kommunizierten.

The Virtuous Cycle wird 9 Euro kosten und am 18. August auf PC (Epic Games Store und neuerdings auch Steam), Xbox- und Playstation-Konsolen erscheinen. Nintendo-Switch-Spieler müssen offensichtlich länger auf das DLC warten - der Grund dafür ist unklar. Das Add-On wird eine fünfte Klasse mit sich bringen, die "Hadern" heißt. Diese Shell ermöglicht es euch, Schaden zu absorbieren und Dolche, bzw. Doppelklingen zu beherrschen. Eine neue Waffe, das sogenannte Axatana ist ein Mix aus Morph-Axt und Doppel-Katana, das in den Händen dieser Klasse ganz sicher einige Fans finden wird.

Laut Pressemitteilung wird das Action-Game mit dem Add-On um einen neuen Spielmodus bereichert, der die Positionierung von Feinden, auf die wir im Spielverlauf treffen, nach dem Zufallsprinzip bei jedem neuen Spieldurchgang durchwechselt. Gleichzeitig soll es angeblich etwa 100 neue Fähigkeiten (inklusive Waffenverbesserungen und Kampfmanöver) geben, die in diesem Möchtegern-Roguelike-Erlebnis eingebunden werden.