Mortal Kombat: Legacy Kollection fügt endlich Krossplay in einem neuen Update hinzu

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Wenn du es leid bist, gegen Leute von deiner eigenen Plattform zu spielen, erlaubt die Mortal Kombat: Legacy Kollection jetzt Krossplay. Online-Cross-Platform-Modus ist über das Online-Einstellungsmenü des Spiels verfügbar und wird standardmäßig deaktiviert, kann aber per Knopfdruck aktiviert werden.

Das ist die Hauptneuigkeit aus dem gestern von Digital Eclipse und Atari veröffentlichten Patch. Neue Online-Modi, technische Verbesserungen und Fehlerbehebungen sind überall in den Patchnotes zu finden. Erstens kann man jetzt 2-gegen-2-Matches online in Spielen spielen, die sie unterstützen, wo sie früher nur offline verfügbar waren. Wenn du dein Traum-Tag-Team auf höchstes Spielniveau außerhalb deiner Couch bringen willst, kannst du das jetzt.

Für technische Verbesserungen wird nun variable Bildwiederholrate als auswählbare Option in den Einstellungen unterstützt, sodass du eine genauere Darstellung des ursprünglichen Arcade-Erlebnisses erhalten kannst. Wenn wir zu Bugfixes wechseln, sehen wir, dass die Verbindungsstärkeanzeige in Online-Spielen behoben wurde, zudem verschwindende Kombat Kard-Wiederholungen und fehlender lokalisierter Text.

Das sind starke Schritte, um den Mortal Kombat: Legacy Kollection Titel zu machen, der bleibt, denn eine florierende Online-Community sorgt dafür, dass Spieler sich nicht von Offline-Modi langweilen und nicht abspringen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass es eine kleine Einschränkung bei all den positiven Aspekten des Updates gibt: Zum Zeitpunkt des Schreibens werden Online-Spiele für Mortal Kombat 4 und plattformübergreifendes Spiel für Mortal Kombat Trilogy für die Nintendo Switch aufgrund technischer Einschränkungen nicht unterstützt. Ansonsten gehört Krossplay dir.