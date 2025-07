Mortal Kombat 2 Trailer stellt Katana, Shao Kahn, Jade und mehr vor

HQ

Der gestrige Teaser-Trailer hat deutlich gemacht, dass der Mortal Kombat 2 Film einiges an Humor in sich haben wird. Einer der Hauptgründe dafür ist die Einbeziehung von Karl Urbans Johnny Cage, und der heutige echte Trailer zeigt, warum sich die Fans darauf gefreut haben.

Denn so ziemlich jeder außer Cage weiß, was das Mortal Kombat-Turnier im Mortal Kombat 2 -Trailer ist. Es sieht so aus, als würde er es auf die harte Tour lernen... Wir werfen auch einen ersten Blick auf Kitana, Shao Kahn, Baraka, Jade (gespielt von jemandem, den Fans der Naughty Dog-Spiele und der darauf basierenden Filme/TV-Serien wiedererkennen werden) und mehr. Es gibt auch einige wiederkehrende Charaktere, und die meisten von ihnen werden in weitaus besser organisierten Schlachten kämpfen können, wenn Mortal Kombat 2 am 24. Oktober Premiere feiert.