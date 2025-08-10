Mortal Kombat 1 überschreitet 6,2 Millionen verkaufte Exemplare

HQ

Mortal Kombat 1 ist immer noch stark, da die EVO 2025 (Evolution Championship Series) gerade zu Ende gegangen ist. Jetzt hat Co-Schöpfer Ed Boon bekannt gegeben, dass das beliebte Kampfspiel einen weiteren Verkaufsmeilenstein erreicht hat. Inzwischen wurden über 6,2 Millionen Exemplare ausgeliefert, was bedeutet, dass seit dem letzten Verkaufsupdate im Januar mehr als eine Million Einheiten verkauft wurden.

Als ob das noch nicht genug wäre, wurde ein brandneuer Patch veröffentlicht, der einen großen Teil des Kaders verändert, darunter Kämpfer wie Havik, Kenshi, Li Mei, Liu Kang, Rain, Reptile und Shang Tsung. DLC-Charaktere wie Omni-Man, Ermac, Conan der Barbar und Homelander haben ebenfalls Anpassungen erhalten. Darüber hinaus wurden mehrere Kameo-Kämpfer in das Update aufgenommen, darunter Frost, Darrius, Jax, Goro, Stryker, Sektor und Sub-Zero.

Es wurde bereits bestätigt, dass keine weiteren DLCs für das Spiel erscheinen werden, aber zusätzliche Patches und Fehlerbehebungen scheinen am Horizont zu stehen, da Boon erklärt hat, dass dies ihr bisher ausgewogenstes Spiel sein soll.

Spielen Sie immer noch MK1?