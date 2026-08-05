Moonlighter 2: The Endless Vault wird den Early Access verlassen und im September auf Konsolen erscheinen
Das offizielle Datum für die Ankunft der Version 1.0 wurde bestätigt.
Nach etwa 10 Monaten als Early-Access-Titel auf dem PC ist der Entwickler Digital Sun bereit, sich weiterzuentwickeln Moonlighter 2: The Endless Vault, indem das Spiel den Early Access verlässt, sein 1.0-Update erhält und auch auf Konsolen veröffentlicht wird.
Das offizielle Datum für diese große Änderung ist auf den 2. September festgelegt, wobei die geplanten Konsolenplattformen PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 sind, mit einem Game Pass am ersten Tag.
Diese Version 1.0 wird außerdem von einem neuen Inhaltsupdate begleitet, das den Abschluss der Hauptgeschichte, neue Waffen und Rüstungen, die Bombenpfad-Kampffähigkeit, das letzte Level von Wills Laden (das neue kosmetische Optionen und Bloblet-Slots einführt) sowie eine neue Post-Game-Herausforderung für erfahrene Spieler enthält, um ihr Können zu testen.
Vieles davon sieht man in Aktion im neuen Trailer zu Moonlighter 2: The Endless Vault unten.