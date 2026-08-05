Moonlighter 2: The Endless Vault wird den Early Access verlassen und im September auf Konsolen erscheinen

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Nach etwa 10 Monaten als Early-Access-Titel auf dem PC ist der Entwickler Digital Sun bereit, sich weiterzuentwickeln Moonlighter 2: The Endless Vault, indem das Spiel den Early Access verlässt, sein 1.0-Update erhält und auch auf Konsolen veröffentlicht wird.

Das offizielle Datum für diese große Änderung ist auf den 2. September festgelegt, wobei die geplanten Konsolenplattformen PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 sind, mit einem Game Pass am ersten Tag.

Diese Version 1.0 wird außerdem von einem neuen Inhaltsupdate begleitet, das den Abschluss der Hauptgeschichte, neue Waffen und Rüstungen, die Bombenpfad-Kampffähigkeit, das letzte Level von Wills Laden (das neue kosmetische Optionen und Bloblet-Slots einführt) sowie eine neue Post-Game-Herausforderung für erfahrene Spieler enthält, um ihr Können zu testen.

Vieles davon sieht man in Aktion im neuen Trailer zu Moonlighter 2: The Endless Vault unten.