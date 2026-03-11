Moonlighter 2: The Endless Vault s erstes großes Update ist gerade erschienen

HQ

Der Entwickler Digital Sun verbessert seinen Nachfolger Moonlighter 2: The Endless Vault stetig – alles mit dem Ziel, das Spiel für seinen 1.0-Start später in diesem Jahr bereit und einsatzbereit zu machen. Zu diesem Zweck ist jetzt die Zeit für das erste große Update des Spiels, mit einem Patch namens Greed & Glory.

Was dieses Update angeht, so ist die größte neue Funktion bekannt als Hex, ein frischer Kampfpfad, mit dem Spieler Gegner verfluchen und verzögerten Schaden verursachen können. Es soll besonders gut sein, wenn es mit Donner kombiniert wird, und sollte neue Wege für Dungeon-Runs eröffnen.

Ansonsten bringt dieser Patch zusätzliche Ausrüstung und Goodies zum Jagen und Nutzen zu deinem Vorteil, dazu 20 neue Räume zum Überwinden, zehn neue Shop-Kosmetika, verbesserte Hexen- und K33P3R-Fertigkeitenbäume, die Erweiterung der 5th Key Narrative und die Aufnahme des Greed Colosseum, eines New-Wave-basierten Herausforderungsmodus, der Biome mit eigenen Gegnern und Minibossen bietet.

Sehen Sie all dies in Aktion im neuesten Trailer unten, wobei heute das Greed & Glory-Update erscheint.