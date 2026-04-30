Monstrum -Macher, Junkfish, kehrt zum First-Person-Survival-Horror im kommenden Wilderdark zurück

Wenn du ein Fan der Monstrum-Spiele bist, freust du dich vielleicht zu hören, dass der Entwickler Junkfish bald in die Welt des First-Person-Survival-Horrors zurückkehren wird. Wie gerade angekündigt wurde, wird uns mitgeteilt, dass Junkfish an einem Spiel namens Wilderdark arbeitet, das die Spieler auf eine abgelegene Insel bringt, auf der allerlei fleischfressende Dinosaurier leben, in der Hoffnung, die Wahrheit hinter einer vermissten Expedition herauszufinden.

Beschrieben als ein Spiel, das die Spieler dazu auffordert, ihre Umgebung zu beobachten, Entdeckungen zu dokumentieren, wichtige Werkzeuge herzustellen und sonst den Balanceakt zu überwinden, Ressourcen klug zu verwalten, indem sie entscheiden, wann sie ihre Werkzeuge einsetzen und wann sie sie für eine andere Situation aufheben.

Mit dem Start auf dem PC über Steam an einem noch nicht festgelegten Datum im Jahr 2026 wurde eine kurze Übersicht darüber geteilt, was von Wilderdark zu erwarten ist, die Folgendes erklärt.

"Wilderdark ist ein Survival-Horror-Erkundungsspiel, das auf einer unnatürlichen Insel spielt, die von einem mysteriösen ektoparasitären Organismus überrannt wurde, der begonnen hat, sowohl Dinosaurier als auch Pflanzen zu verderben. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Feldagenten, der von einer zwielichtigen Organisation auf der Suche nach Unsterblichkeit entsandt wurde, mit der Dokumentation des Ökosystems der Insel, dem Sammeln von Proben und der Aufdeckung des Schicksals früherer Expeditionen – darunter einer, die von den eigenen Eltern des Protagonisten geleitet wurde."

Da das Debüt irgendwann dieses Jahr stattfindet, wird Junkfish den Spielern auch einen frühen Vorgeschmack auf das geben, was sie erwarten können, in Form einer auf Steam verfügbaren Demo. Dieser wird ab dem 7. Mai angeboten und zeigt den Spielern, was sie erwarten können, wenn sie diese ferne Insel erstmals betreten.

Für mehr von Wilderdark wurde ein Debüttrailer zum Spiel geteilt, den du unten sehen kannst, zusammen mit einer Reihe von Bildern aus dem Spiel.