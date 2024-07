Monster Hunter: Wilds kommt nicht für Nintendo Switch

HQ

Eigentlich ist dies keine Neuigkeit, da Capcom zuvor bestätigt hat, dass ihr kommendes Monster Hunter: Wilds nur für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht wird, wodurch die Konsolen der letzten Generation und Nintendo Switch völlig ignoriert werden. Das Problem des Fehlens des Titels auf Nintendos tragbarer Konsole hat jedoch kürzlich einige Fragen bei den Aktionären des Unternehmens aufgeworfen, und während eines Investment-Meetings entschied sich das Spielehaus schließlich dazu, sich dazu zu äußern, warum die Fortsetzung eines der besten Spiele des Jahres 2018 nicht im tragbaren Format veröffentlicht wird:

"Ein Konzept, das wir in diesen Titel integriert haben, zielt darauf ab, das Maximum der Welt von Monster Hunter darzustellen, indem wir die neueste Technologie bis an ihre Grenzen nutzen. Zu diesem Zweck sind die Plattformen, die dieses Konzept umsetzen können, derzeit die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und der PC. In Zukunft werden wir ausführlichere Details zu diesen Konzepten und Themen bekannt geben, wenn wir Informationen zum Spiel veröffentlichen. Wir hoffen, Sie freuen sich darauf."

Mit anderen Worten, der Grund dafür ist, dass Nintendo Switch zu klein ist, um das betreffende Spiel auszuführen, und wenn Sie spielen möchten, wenn es im Jahr 2025 veröffentlicht wird, müssen Sie stattdessen eines der oben genannten Formate auswählen. Jetzt wissen Sie es also.