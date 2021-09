Monster Hunter Rise jagt Mitte Januar PC-Spieler

HQ

Am 12. Januar wird Monster Hunter Rise auf dem PC erscheinen. Die Entwickler Capcom haben während ihres TGS-Kanals nur grob beschrieben, dass die Spielversion 4K-Auflösung, "hochaufgelöste Texturen" und eine "höhere" Bildrate aufweisen wird und dass Breitbildmonitore unterstützt werden. Natürlich könnt ihr mit Maus und Tastatur spielen und Sprachchat soll wohl ebenfalls eingebaut sein. Eine Steam-Demo steht anscheinend bereits ab dem 13. Oktober zur Verfügung. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages verfügbar werden.

Wir haben außerdem erfahren, dass die fünfte Kollaborations-Quest das Thema Ghosts 'n Goblins Resurrection aufgreifen wird. Ihr bekommt nach Abschluss der Event-Quest das Kostüm des Ritters Arthur und könnt anscheinend auch eine niedliche Überraschung für euren Palico freischalten. Am 29. Oktober soll das Update verfügbar werden, also pünktlich zu Halloween. Außerdem starten Capcom und Sega noch in diesem Jahr eine gemeinsame Aktion, die irgendwie mit Sonic the Hedgehog zusammenhängt. Infos haben wir aber nicht bekommen.

Zu Sunbreak-Erweiterung von Monster Hunter Rise gab es ebenfalls neue Informationen. Der böse Drache, den wir kürzlich im ersten Teaser gesehen haben, heißt Malzeno und es handelt sich dabei um einen Drachenältesten. Capcom bestätigt, dass die Spieler in diesem DLC in ein neues Gebiet reisen, wo sie sich eine Operationsbasis aufbauen. Auf die Inhalte des Add-Ons könnt ihr erst nach dem Ende des Hauptspiels zugreifen. Der Master Rank wird mit Sunrise zurückkehren, ebenso wie "etliche" Monster aus den vergangenen Ablegern der Reihe. Bestätigt wurde bereits Shogun Ceanataur (bekannt aus Monster Hunter 2).