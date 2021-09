Rote Drachen und zerstörte Festungen im Sunbreak-DLC von Monster Hunter Rise

HQ

Monster Hunter Rise wird im kommenden Sommer ein großes Add-On erhalten. Das sogenannte Sunbreak-DLC führt euch unter anderem in eine verlassene Burg, in der ihr einem mächtigen roten Drachen begegnet. Neben dieser zusätzlichen Episode dürfen zurückkehrende Spieler weitere Jagdmöglichkeiten, Spielumgebungen und Quests erwarten.

Nintendo bestätigte, dass es sich bei der kostenpflichtigen Erweiterung um eine substantielle Erfahrung handle. Ob der Premium-Inhalt die Größe von Monster Hunter World: Iceborne annimmt, ist aber noch unbekannt. 2022 wird das DLC für Nintendo und PC erscheinen, schreibt Capcom in einer Pressemitteilung. Die geplante PC-Version wird bis dahin also ebenfalls veröffentlicht worden sein.

Capcom hat im Anschluss an die Online-Präsentation ihren TGS-Zeitplan aktualisiert. Am 30. September um 15:00 Uhr werden internationale Zuschauer in einem Livestream weitere Informationen zum neuen Add-On von Monster Hunter Rise bekommen.