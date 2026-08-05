Mohamed Salah wird heute in Istanbul eintreffen, um mit Trabzonspor zu verhandeln

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Der ägyptische Spieler Mohamed Salah, der letzte Saison von Liverpool kostenlos entlassen wurde, als Zeichen der Wertschätzung für den Spieler, der noch ein Jahr Vertrag hatte, konnte zu jedem beliebigen Verein wechseln, und es sieht nun so aus, als würde er einen neuen Job in der Türkei bekommen, bei Trabzonspor, dem nach Fenerbahce als viertgrößten Verein der Türkei. Galatasaray und Besiktas.

Weit davon entfernt, nur ein Klatsch der Transfermarktreporter zu sein, bestätigte der türkische Klub in einer Stellungnahme, dass Salah heute, am Mittwoch, zum Flughafen Istanbul zur Verhandlung ankommen wird, obwohl noch nichts unterzeichnet wurde.

Trabzonspor-Vorsitzender Ertugrul Dogan fügte A Spor (über Al Jazeera) hinzu, dass Salah medizinisch untersucht wird und er voraussichtlich am Donnerstag für den Verein unterschreibt.

Dies markiert ein neues Kapitel in der Karriere des 34-jährigen Stürmers nach neun Saisons bei Liverpool, in denen er 257 Tore erzielte, darunter eine historische Saison 2024/25 mit 29 Toren und 18 Vorlagen in der Premier League, was den Rekord für die meisten Torbeteiligungen in einer Saison einstellt.