Modder fügt Skibidi Toilet aus Trotz zu Borderlands 4 hinzu

HQ

Borderlands 4 hatte vielleicht nicht so viel Toilettenhumor wie in der Vergangenheit, aber das wird Modder nicht davon abhalten, sich an den buchstäblichen Toiletten des Spiels zu schaffen. Jetzt können Sie einen Skibidi Toilet Mod vom Nexus herunterladen.

Die Mod wurde vom Entwickler und Borderlands-Content-Creator EpicNNG entwickelt (und von Eurogamer berichtet), ersetzt alle Toiletten im Spiel und verleiht ihnen das berüchtigte Skibidi-Toilettengesicht aus den viralen, unverständlichen Videos.

Dies geschieht, nachdem der Narrative Director von Borderlands 4 darüber scherzte, dass es dem Spiel an Toilettenhumor mangelt, indem er sagte: "Wenn das Wort Skibidi im Spiel unter meiner Aufsicht erscheint, werde ich echte Tränen weinen." Das Wort Skibidi kam zwar nicht mit der Veröffentlichung des Spiels auf, wurde aber nicht lange danach hinzugefügt.

Da Borderlands 4 weiterhin daran arbeitet, seine Leistungsprobleme zu beheben, werden wir hoffentlich in Zukunft mehr unbeschwerte Geschichten wie diese sehen, anstatt noch mehr Probleme mit Framerate-Einbrüchen und Abstürzen.