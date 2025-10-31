MLS-Play-offs 2025: Wie sie funktionieren und wer in Runde 1 führt
Die Play-offs der MLS 2025 sind im Gange, und das sind die acht Teams, die früh in Führung liegen.
Die MLS (Major League Soccer) hat das erste Spiel der 1. Runde der Play-offs abgeschlossen. Der Fußballwettbewerb in den Vereinigten Staaten verwendet im Gegensatz zu den meisten Fußballligen in Europa ein Play-off-System, bei dem die besten Teams der regulären Saison in einem K.o.-Turnier gegeneinander antreten, wie z. B. in der NBA: Die acht besten Teams der Western Conference und die acht besten Teams der Eastern Conference spielen um einen Conference-Champion. und dann spielen diese beiden den MLS Cup, um den Gesamtsieger zu ermitteln.
Derzeit treten 16 Mannschaften in der "ersten Runde" der Play-offs an, die aus einer Reihe von Best-of-Three-Spielen besteht. Der Sieger zieht ins Conference-Halbfinale ein, und von da an ist es nur noch ein einziges Spiel.
Nachdem jedes Team sein Spiel in der ersten Runde gespielt hat, sehen die MLS-Play-offs so aus:
Östliche Konferenz:
- Philadelphia Union 2(4) - 2(2) Chicago Fire FC
- Charlotte FC 0 - 1 New York City FC
- Inter Miami 3 - 1 Nashville
- FC Cincinnati 1 - 0 Columbus Mannschaft
Westliche Konferenz:
- San Diego 2 - 1 Portland Timbers
- Minnesota United FC 0(3) - 0(2) Seattle Sounders FC
- Los Angeles FC 2 - 1 Austin FC
- Vancouver Whitecaps FC 3 - 0 FC Dallas
Daher führen Philadelphia, New York, Inter Miami und Cincinnati im Osten sowie San Diego, Minnesota, Los Angeles und Vancouver im Westen die Play-offs an und qualifizieren sich für das Conference-Halbfinale, wenn sie ihr nächstes Spiel gewinnen.
Die MLS-Play-offs (Spiel 2) werden von Samstag, 2. November, bis Dienstag, 4. November, fortgesetzt.