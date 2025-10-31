MLS-Play-offs 2025: Wie sie funktionieren und wer in Runde 1 führt

HQ

Die MLS (Major League Soccer) hat das erste Spiel der 1. Runde der Play-offs abgeschlossen. Der Fußballwettbewerb in den Vereinigten Staaten verwendet im Gegensatz zu den meisten Fußballligen in Europa ein Play-off-System, bei dem die besten Teams der regulären Saison in einem K.o.-Turnier gegeneinander antreten, wie z. B. in der NBA: Die acht besten Teams der Western Conference und die acht besten Teams der Eastern Conference spielen um einen Conference-Champion. und dann spielen diese beiden den MLS Cup, um den Gesamtsieger zu ermitteln.

Derzeit treten 16 Mannschaften in der "ersten Runde" der Play-offs an, die aus einer Reihe von Best-of-Three-Spielen besteht. Der Sieger zieht ins Conference-Halbfinale ein, und von da an ist es nur noch ein einziges Spiel.

Nachdem jedes Team sein Spiel in der ersten Runde gespielt hat, sehen die MLS-Play-offs so aus:

Östliche Konferenz:



Philadelphia Union 2(4) - 2(2) Chicago Fire FC

Charlotte FC 0 - 1 New York City FC



Inter Miami 3 - 1 Nashville

FC Cincinnati 1 - 0 Columbus Mannschaft



Westliche Konferenz:



San Diego 2 - 1 Portland Timbers

Minnesota United FC 0(3) - 0(2) Seattle Sounders FC

Los Angeles FC 2 - 1 Austin FC

Vancouver Whitecaps FC 3 - 0 FC Dallas



Daher führen Philadelphia, New York, Inter Miami und Cincinnati im Osten sowie San Diego, Minnesota, Los Angeles und Vancouver im Westen die Play-offs an und qualifizieren sich für das Conference-Halbfinale, wenn sie ihr nächstes Spiel gewinnen.

Die MLS-Play-offs (Spiel 2) werden von Samstag, 2. November, bis Dienstag, 4. November, fortgesetzt.