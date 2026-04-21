Mittwoch: Staffel 3 in einem ersten Bild gezeigt

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Nach zwei unglaublich beliebten Staffeln ist Wednesday nun eines der größten Netflix-Franchises. Das Interesse an Staffel drei ist natürlich hoch, und in den letzten Monaten haben wir über einen großen Star nach dem anderen berichtet, der zur Serie stößt, darunter Lena Headey, Eva Green und Winona Ryder.

Die Dreharbeiten sind derzeit in vollem Gange, und offenbar wird die Geschichte diesmal zumindest teilweise in Paris spielen. Wir wissen das, weil Netflix Frankreich gerade ein Foto vom Set geteilt hat, auf dem Jenna Ortega vor dem Eiffelturm steht. Leider bekommen wir keine Hinweise darauf, was in der französischen Hauptstadt passiert; das Foto wird nur von der Bildunterschrift begleitet: "Aus Paris, mit Furcht."

Wir müssen damit wohl noch ein bisschen auskommen. Die dritte Staffel von Wednesday soll 2027 Premiere feiern, aber ein genaues Datum wurde noch nicht bekannt gegeben.