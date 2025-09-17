News
Wednesday (Netflix)
Mittwoch: Staffel 2 ist bereits eine der zehn größten Netflix-Serien aller Zeiten
Es waren buchstäblich nur zwei Wochen seit der Veröffentlichung der letzten Episoden, was etwas über die enorme Fangemeinde aussagt, die diese Serie hat.
Angesichts des überwältigenden Erfolgs der ersten Staffel von Wednesday war es wirklich nur eine Frage der Zeit, aber jetzt berichtet Deadline, dass die zweite Staffel der Serie - nur zwei Wochen nach der Premiere der letzten Folgen - an die Spitze der Liste der meistgesehenen Netflix-Serien aller Zeiten geklettert ist.
Mittwoch: Staffel 2 liegt aktuell auf Platz zehn, soll aber natürlich weiter nach oben klettern. Ob sie so groß sein wird wie die erste Staffel, die die meistgesehene Netflix-Serie aller Zeiten ist, bleibt abzuwarten.
Gehörst du zu denen, die die zweite Staffel von Wednesday gesehen haben - und was hältst du davon?