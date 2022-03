Mitte September erscheint Warhammer 40,000: Darktide

HQ

Fatsharks Warhammer 40,000: Darktide wird erst am 13. September auf PC und Xbox Series erscheinen, gibt das Entwicklerstudio gerade via Pressemitteilung bekannt. Eigentlich haben wir das Spiel im Frühjahr 2022 erwartet, doch aus unbekannten Gründen kommt es zu einer weiteren Verzögerung. Das Actionspiel wurde vor zwei Jahren ankündigt und ihr könnt es euch als Sci-Fi-Variante von Warhammer: Vermintide 2 vorstellen (also einem Online-Spiel im Stile von Left 4 Dead). Statt Nahkampffokus setzt das brutale Koop-Game auf Fernkampfwaffen, wie ihr im neuen Trailer seht.