Warhammer 40,000: Darktide wurde auf 2022 verschoben

In den letzten Tagen haben wir einige Verzögerungen melden müssen, doch die Verschiebungswelle scheint noch nicht vorbei zu sein. Fatshark beispielsweise musste ihr Actionspiel Warhammer 40,000: Darktide am Nachittag auf das Frühjahr 2022 verschieben, weil die Schweden mehr Zeit brauchen, um die Erfahrung fertigzustellen. Gleichzeitig will das Team "in Systeme investieren", um den Titel nach der Veröffentlichung möglichst lange unterstützen zu können. Das Schreiben des Geschäftsführers Martin Wahlund findet ihr in voller Länge auf dem Twitter-Account des Unternehmens.