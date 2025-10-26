Mitbegründer von Eidos Interactive erinnert sich an "Liebe auf den ersten Blick", als er Lara Croft zum ersten Mal sah

HQ

Als Mitbegründer von Games Workshop, Mitschöpfer von Fighting Fantasy und Mitbegründer von Eidos Interactive könnte man sicherlich sagen, dass Sir Ian Livingstone hinter einigen der besten britischen Spiele steht, wenn es um Spiele geht. Nach einer Podiumsdiskussion auf der San Diego Comic-Con Málaga haben wir uns mit ihm zu einem Interview über seine sagenumwobene Karriere getroffen.

Wir konnten es uns nicht verkneifen, Livingstone zu bitten, sich an seine ersten Erfahrungen mit Tomb Raider zu erinnern, und er sagte, er habe sich sofort in die IP verliebt, als er sie sah. "Als Spielefreak bei Eidos hatte ich die Aufgabe, mir alle Spiele in der Entwicklung anzusehen. Also fuhr ich nach Derby, zu Core Design, traf Jeremy Heath-Smith, den Geschäftsführer, ging in sein Büro und er zeigte mir alle Spiele, die sich in der Entwicklung befanden, und einige waren in Ordnung, aber nichts wie: Wow, bis zum letzten Raum", begann Livingstone.

"Und ich kam rein und man könnte auf eine seltsame Art und Weise sagen, es ist Liebe auf den ersten Blick, schätze ich. Da war diese weibliche Figur auf der Leinwand und sie bewegte sich auf die Leinwand. Die meisten Spiele damals, Mitte der Neunziger, waren also 2D-Side-Scrolling-Spiele. Und hier ist eines der allerersten Spiele mit nicht nur einem 3D-Charakter, sondern auch mit einem weiblichen 3D-Charakter. Und die Kamera bewegte sich auch, so dass man nach oben und unten schauen konnte."

"Und so hatte es eine unglaubliche Technologie, eine unglaubliche Grafik und diesen einzigartigen Charakter. Und es hatte diese drei Säulen: Erkundung, Rätsellösen und Kampf. Und ich dachte: Wow", fuhr Livingstone fort. Natürlich war er nicht der Einzige, der dachte, dass Lara Croft ein Hit werden würde, aber selbst er unterschätzte, wie viele Menschen sich auch auf den ersten Blick verliebten. Livingstone prognostizierte, dass sie rund 100.000 Exemplare der ersten Tomb Raider verkaufen würden, und stattdessen lieferten sie 7 Millionen Einheiten aus. Eine ziemliche Steigerung.

