Mit dem kommenden Spiel von Two Point Studios kannst du Museen bauen

Zuerst mussten wir Patienten in Krankenhäusern heilen, dann mussten wir Kinder an Universitäten unterrichten, und jetzt ist es an der Zeit, die Massen in dem neu angekündigten Spiel von Two Point Studio, Two Point Museum, aufzuklären.

Sowohl Two Point Hospital als auch Two Point Campus waren hervorragende Spiele, so dass es sich wie ein passender Schritt für die Serie anfühlt, einen Haufen Dinosaurierknochen zu bauen und gefrorene Steinzeitmenschen aufzutauen.

In Bezug auf das Aussehen, und wahrscheinlich auch in Bezug auf das Gameplay, scheint es den beiden vorherigen Spielen sehr ähnlich zu sein. Leider haben wir kein Veröffentlichungsdatum erhalten, aber wir wissen, dass es auf dem PC über Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen wird. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch unten ansehen.