Mistfall Hunter soll im Juli erscheinen, PS5-Version bestätigt

Achtung, ARC Raiders, denn dieser Sommer könnte einige extraktionsbasierte Wettbewerbe in Form von Mistfall Hunter bringen. Das PvPvE-Dark-Fantasy-RPG hat seine Roadmap für den Start festgelegt, mit einigen riesigen Inhaltsdrops unterwegs.

Nach der Veröffentlichung seiner neuesten Klasse, dem Withered Knight, Ende 2025, kündigte Entwickler Bellring Games an, dass dies nur die erste von vielen großen Änderungen für Mistfall Hunters sei. Eine Überarbeitung des Kernkampfsystems steht bevor, ebenso wie weitere Balance-Änderungen im Einzel- und Teamspiel, den Ingame-Klassen und mehr. Das hat die Veröffentlichungspläne etwas verschoben, aber Mistfall Hunters erscheint trotzdem 2026.

Genauer gesagt wird das Spiel im Juli erscheinen, mit einem großen Beta-Test, der für das Steam Next Fest am 15. Juni geplant ist. Außerdem wurde, wie von den Fans gewünscht, eine PS5-Version bestätigt, die im Juli zusammen mit den Xbox Series X/S- und PC-Versionen erscheinen wird. Ein kleinerer Test ist für diesen April geplant, der nur auf Einladung stattfinden wird.