Minimo möchte MMO und Roguelikes zu einem chaotischen Mehrspieler-Erlebnis kombinieren

Die Leute von Low Drag Labs wollen der Welt des massiven Multiplayer-Online-Actionspiels neues Leben einhauchen, indem sie ein neues Projekt namens Minimo debütieren. Dies ist ein ambitionierter Titel, der MMO-Gameplay mit einer Roguelike-Struktur kombiniert und eine Idee erforscht, bei der 200 Spieler in eine Lobby geworfen werden und 30 Minuten Zeit haben, um zu plündern, aufzuleveln und sich auf bevorstehende große und anspruchsvolle Bosskämpfe vorzubereiten, bei denen jeder seinen Teil beitragen muss.

Minimo ist darauf ausgelegt, ein massives kooperatives Gameplay zu bieten, bei dem Hunderte von Spielern zusammenarbeiten, um dieselben Ziele zu erreichen, und verspricht einzigartige Durchläufe, bei denen neue Wege, Begegnungen und Herausforderungen durch das prozedural generierte Layout geboten werden. Ebenso ermöglicht die 30-minütige Gameplay-Schleife schnelle und leicht zugängliche Action, während die 50 spielbaren Klassen Tiefe, Abwechslung und Möglichkeiten bieten, mit Builds und Teambuilding zu experimentieren. Schließlich wird uns versprochen, dass Minimo einen gemeinsamen Weltfortschritt bietet, was bedeutet, dass neue Regionen, schwierigere Begegnungen, versteckte Geheimnisse und größere Bosse im selben Durchlauf auftauchen werden, wenn die Community weitere Aufgaben erledigt.

Derzeit gibt es kein Veröffentlichungsdatum für Minimo, aber ein Ankündigungstrailer wurde geteilt, den du unten sehen kannst. Jon Selin, Mitbegründer von Low Drag Labs, hat ebenfalls eine kurze Erklärung darüber geteilt, warum das Team Minimo gründen wollte, und erklärt Folgendes:

"MMOs lieferten früher einige der größten und unvergesslichsten Momente im Gaming, aber sie sind für die meisten Spieler zunehmend unzugänglich geworden. Mit Minimo wollten wir diese Magie einfangen und in etwas Schnelles, Soziales und endlos Wiederspielbares verdichten – ein riesiges Koop-Erlebnis, in das man in nur 30 Minuten einsteigen kann. Es ist geteiltes Chaos, schnelle Entscheidungen und unvergessliche Abenteuer."

Fasziniert dich Minimo wirklich?