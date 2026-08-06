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Minecraft wird im Oktober für die Switch 2 veröffentlicht

Das bedeutet natürlich deutlich bessere Grafik, und Mojang ermöglicht es auch denen, die bereits die Switch-Version besitzen, ein Upgrade zu erhalten.

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Wir wussten alle, dass es nur eine Frage der Zeit war, aber nun hat Mojang endlich das Veröffentlichungsdatum für die Switch-2-Version des stets beliebten Hits Minecraft verraten. Auf seiner offiziellen Website schreibt das Team, dass Nintendo-Fans sich auf "verbessertes Licht, Schatteneffekte und mehr" freuen können.

Dies wurde erreicht, indem "Lebendige Grafiken" zur Standardeinstellung gemacht wurden, was auch die Mario-Erweiterung beeinflusst:

"Das beliebte Super Mario Mash-Up-Paket bekommt ebenfalls ein Update, um das Beste aus den Vibrant Visuals-Grafiken herauszuholen. Zur Erinnerung: Das Super Mario Mash-Up Pack ist exklusiv für die Nintendo-Versionen von Minecraft und bringt eine individuell gestaltete Mario-Welt, Musik und einzigartige Skins mit. Entdecken Sie ikonische Orte wie Peach's Castle und Delfino Plaza innerhalb von Minecraft. Welten prallen aufeinander!"

Der 27. Oktober ist der Launch-Tag, und wenn Sie bereits Minecraft für die originale Switch besitzen, wird eine günstigere Upgrade-Option versprochen. Der einzige Nachteil ist, dass diejenigen, die das physische Format wählen, sich mit einer Game Key Card zufriedengeben müssen.

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