MindsEye s Entwickler Build a Rocket Boy wurde durch "organisierte Spionage und Unternehmenssabotage" von weiteren Entlassungen getroffen.

Die Saga des MindsEye -Entwicklers Build a Rocket Boy geht weiter. Nach dem sehr problematischen Start des Titels hat das Studio allerlei Umstrukturierungen durchlaufen, und in dieser Hinsicht passiert genau dieselbe Situation erneut.

In einer Stellungnahme auf LinkedIn erklärt CEO Mark Gerhard, dass mehr Entlassungen den Entwickler betreffen, wobei die genaue Anzahl der Personen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, nicht direkt genannt wird.

Was als Grund für diese Entlassungen neben dem Scheitern des Spiels genannt wird, sind Vorfälle, die als "jenseits der normalen operativen Herausforderungen und eines wettbewerbsfähigen Umfelds" gelten. Für diejenigen, die sich fragen, worauf das anspielt: Build a Rocket Boy hat sich schon lange lautstark darüber ausgesprochen, Gegenstand von "organisierter Spionage und Unternehmenssabotage" zu sein, " wie es diesmal beschrieben wird, eine Situation, in der der Entwickler angibt, er habe nun "überwältigende Beweise" zu seinen Gunsten, die er nicht teilen kann, da er "sich auf eine Strafverfolgung zubewegt".

Gerhard fügt erneut zu den Entlassungen hinzu, dass die "anhaltenden Auswirkungen des schwierigen Starts" ebenfalls zur Personalreduzierung beitragen und dass diese jüngste Entscheidung ein "brutaler und herzzerreißender Schritt" sei, der "die langfristige Zukunft des Unternehmens und der Projekte, die wir weiter aufbauen, sichern wird."