Mindestens sechs Tote und fünf Verletzte nach Busbrand in der Schweiz

HQ

Mindestens sechs Menschen wurden getötet und fünf weitere verletzt, als am Dienstagabend ein Bus in der kleinen Stadt Kerzers im Schweizer Kanton Fribourg, etwa 20 km westlich der Hauptstadt Bern, Feuer fing.

Das Feuer brach gegen 18:25 Uhr Ortszeit auf der Hauptstraße der Stadt aus. In den sozialen Medien geteilte Videos zeigten Flammen, die mehrere Meter von den Busfenstern entfernt schossen, während dichter schwarzer Rauch in den Himmel stieg.

Die Kantonspolizei von Fribourg bestätigte, dass drei der Verletzten schwer verletzt wurden. "Die Polizei behandelt das Feuer derzeit als von Menschen verursachten Vorfall und sogar als absichtliche Handlung", sagte Sergeant Frederic Papaux, obwohl die Behörden nicht angegeben haben, ob Terrorismus vermutet wird.

Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...