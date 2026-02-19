Mindestens acht Skifahrer starben nach einer Lawine in Kalifornien

HQ

Acht Skifahrer wurden als tot bestätigt, nachdem eine starke Lawine durch das Hinterland in der Nähe des Lake Tahoe zog, teilten die Behörden am Mittwoch (laut BBC) mit. Ein neuntes Mitglied der Gruppe wird weiterhin vermisst und gilt als tot, während die Suchaktionen unter gefährlichen Bedingungen andauern.

Die Lawine traf am Dienstagmorgen im Castle Peak-Gebiet und begrub eine Gruppe von 15 Skifahrern bei einer geführten Tour. Sechs Personen wurden gerettet, zwei davon wurden mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Offizielle sagten, die Gruppe habe Freizeitskifahrer und professionelle Guides umfasst, die von einer dreitägigen Tour zurückkehrten.

Starker Schneefall hat die Wiederherstellungsbemühungen erschwert, wobei seit dem Erdrutsch fast drei Fuß zusätzlicher Schnee gefallen ist, so Beamte des Tahoe National Forest. Die Behörden warnten, dass das Lawinenrisiko weiterhin hoch bleibt, und forderten die Öffentlichkeit auf, das Hinterland zu meiden, während die Einsatzkräfte an der Bergung der Opfer arbeiten...