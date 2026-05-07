Mina the Hollower endlich ein Veröffentlichungsdatum – und es kommt diesen Monat

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Wenn du deine Indies kennst, weißt du wahrscheinlich, dass eines der heißesten kommenden Spiele derzeit Mina the Hollower ist, entwickelt von Yacht Club Games. Wenn dir der Name bekannt vorkommt, liegt das daran, dass sie schon lange auf der Welle des Erfolgs aus Shovel Knight reiten. Aber das neueste Spiel dieser Reihe, Shovel Knight Dig, wurde 2022 veröffentlicht, und seitdem arbeiten sie stattdessen an Mina the Hollower.

Es ist eine düstere Geschichte, aber mit Grafiken, die vom Game Boy Color inspiriert sind, wobei die Entwickler sich entschieden haben, sich an die Einschränkungen des Formats zu halten – mit der Ausnahme, dass dieses Spiel Breitbildformat unterstützt. Sie beschreiben den Titel wie folgt:

"Stürze dich in die Tiefen des Wahnsinns mit einer erschütternden, aber herzerwärmenden Geschichte, inspiriert vom viktorianischen gotischen Horror. Erkunde eine riesige, dunkle Welt voller Geheimnisse, herausfordernder Kämpfe und miteinander verbundener Leveldesigns."

Nach mehreren Verzögerungen scheint das Spiel endlich fertig zu sein, und über Bluesky kündigte der offizielle Account des Studios an, dass es rechtzeitig für die Sommerferien veröffentlicht wird. Die Premiere findet am 29. Mai statt und es wird für das komplette Sortiment von PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 (kostenloses Upgrade von Switch 1) und Xbox Series S/X verfügbar sein – alle Versionen werden für 19,99 $ verkauft. Außerdem bieten sie einen kurzen Mini-Trailer an, den Sie sich im untenstehenden Beitrag ansehen können.

Wir sind nicht die Einzigen, die uns darauf freuen, diesen Sommer Zeit damit in der Hängematte zu verbringen, oder?