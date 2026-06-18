Milo Manara definiert Pornografie als "eine Sexualdarstellung ohne kulturelle Dimension"

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Wo ziehst du die Grenze zwischen Pornografie und Erotik? Hat das überhaupt mit der Explizitheit der Bilder zu tun oder eher mit der Absicht? Letzten Monat hatten wir auf der 26. Comicon in Neapel die Ehre, uns mit dem legendären Künstler Milo Manara zusammenzusetzen, der als Meister der Erotik in Comics gilt und für seine Finesse in der Darstellung von Frauen bekannt ist.

Jetzt 80, begeisterte er uns mit seiner Energie und seinen tiefgründigen, zum Nachdenken anregenden Antworten im untenstehenden Interview.

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"Es gibt einen Unterschied zwischen Pornografie und Erotik, zumindest für mich", erklärt Manara, als er heutzutage nach der Wahrnehmung reiner Erotik gefragt wird. "Und tatsächlich hat Woody Allen gesagt, dass Pornografie die Erotik der anderen Person ist. Das bedeutet, und das stimmt, es ist genial, es ist nicht nur lustig, es ist wahr. Denn was für mich erotisch ist, ist für dich nicht unbedingt erotisch, es kann für dich pornografisch sein. Und tatsächlich, meiner Meinung nach":

"Erotik ist die kulturelle Verarbeitung von Sex in der Gesellschaft. Und Pornografie ist nur eine Darstellung von Sex, ohne kulturelle Verarbeitung, ohne kulturelle Dimension."

"Und in der heutigen Gesellschaft", fährt Manara fort und vergleicht die beiden mit den heutigen kulturellen Gründen, "gewinnt Pornografie an Boden, ist erfolgreicher, sie hat den Löwenanteil. Es ist sehr zugänglich, viel zugänglicher als es heute vor dem Internet war, unabhängig vom Alter. Jeder kann Zugang zu Pornografie haben."

Der Diskurs führte den Künstler dann zum unvermeidlichen Thema der Gewalt, das er im Laufe der Jahre auch auf verschiedene Weise dargestellt hat.

"Und das gilt nicht nur für Erotik und Pornografie, sondern für jedes Phänomen", erweitert Manara. "Es scheint mir, dass es in der heutigen Gesellschaft generell an kultureller Verarbeitung mangelt, an jeglichen Phänomenen. Es greift sofort zu Gewalt. Gewalt entspricht einem Mangel an kultureller Verarbeitung in Konflikten, sei es zwischenmenschlichen oder internationalen."

Manara kehrt dann zur kulturellen Diskussion zurück und zum Hauptgrund, warum Erotik seiner Ansicht nach als überflüssig gilt:

"Wenn du die Ursache des Streits kulturell verarbeitest, kannst du reden. Du redest und löst deine Probleme, und du löst deine Probleme. Heutzutage gibt es keine kulturelle Verarbeitung mehr, und ich denke, dass Erotik in diesem Fall den Preis zahlt. Ich kann es weder in der Gesellschaft, im Kino, in der Literatur noch in Comics sehen. Es gibt generell keine kulturelle Verarbeitung, aber im Fall von Erotik und Pornografie gewinnt Pornografie gewissermaßen an Boden... "

"Und tatsächlich scheint es, dass es in all der kulturellen Produktion heutzutage keinen Bedarf an Erotik gibt. Erotik ist nicht mehr unerlässlich."

Abschließend betrachtet der italienische Künstler die Ausbreitung von Gewalt in anderen Genres und liefert einen historischen Kontext:

"In den heutigen Geschichten gibt es nur Gewalt", versteht er. "Ermittlungen, Morde, Morde, Polizisten und Kommissare usw., die die Ermittlungen durchführen. Erotik ist sozusagen ein Rückschritt, zurückgedrängt zu werden, nicht wie in den 70ern und 60ern, als es eine Befreiung der Gesellschaft gab und Erotik ein Bestandteil dieser Befreiung war. Und heutzutage muss ich mich wiederholen, überall gibt es Pornografie, überall Gewalt. Wegen dieses Mangels an Kultur."

Sehen Sie sich das vollständige Video für ausführlichere Antworten von Milo Manara an, in dem er die Models und Geschichten hinter HP & Giuseppe Bergman, sein Geheimnis beim Zeichnen von Frauen oder wie es war, mit Alejandro Jodorowsky an The Borgia zu arbeiten, enthüllt.