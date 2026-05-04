Millionen von Fußballfans in China und Indien könnten die Weltmeisterschaft nicht verfolgen können, da die Übertragungsrechte in einer Sackgasse stecken

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Mit noch fünf Wochen bis zum Beginn der größten Weltmeisterschaft der Geschichte wissen Fußballfans in China und Indien immer noch nicht, wie sie das Ereignis verfolgen sollen... ob sie es überhaupt sehen können, da die FIFA noch keine Einigung mit irgendwelchen Sendern in den beiden bevölkerungsreichsten Ländern der Welt erzielt hat.

Reuters berichtet, dass die FIFA 100 Millionen Dollar für die Übertragungsrechte der Weltmeisterschaften 2026 und 2030 in Indien gefordert hatte, aber ein Joint Venture zwischen Disney und Reliance, einem der größten Unternehmen Indiens, bot für die Weltmeisterschaft 2026 nur 20 Millionen Dollar an, da man glaubt, dass die Weltmeisterschaft 2026 weniger Zuschauerzahlen haben wird, da das Turnier in Nordamerika stattfindet und die meisten Spiele in Indien nach Mitternacht stattfinden werden.

China hat auch keinen offiziellen Sender für die Weltmeisterschaft, was überraschend ist, da 49,8 % aller weltweiten Fernsehstunden auf digitalen und sozialen Plattformen während der Weltmeisterschaft 2022 aus diesem Land stammten, ebenso wie 17,7 % der weltweiten linearen TV-Reichweite der Ausgabe 2022, die in Katar stattfand. Indien war für die 2,9 % verantwortlich. In den Jahren 2018 und 2022 sicherte sich der chinesische staatliche Sender CCTV die Rechte Monate im Voraus, diesmal jedoch nicht.

Obwohl China ein sehr beliebter Sport ist, qualifizierte es sich nur einmal für die Weltmeisterschaft, nämlich 2002, und verlor alle Spiele. Indien hat sich nie für die Weltmeisterschaft qualifiziert.

Die Weltmeisterschaft 2026 beginnt am 11. Juni, und die FIFA hat fünf Wochen Zeit, einen Rundfunkpartner zu finden, der in der Lage ist, die Übertragungsinfrastruktur einzurichten und den Werbebestand rechtzeitig zu verkaufen. "Die Gespräche in China und Indien über den Verkauf der Medienrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 laufen noch und müssen derzeit vertraulich bleiben", antwortete die FIFA gegenüber Reuters.