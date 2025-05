Milhouses Stimme in The Simpsons wird ersetzt

HQ

Pamela Hayden, die Milhouse Van Houten seit über 35 Jahren ihre Stimme leiht, tritt nun zurück und stattdessen wird Kelly Macleod die Rolle übernehmen, die beim Staffelfinale am 18. Mai debütiert. Dies ist jedoch nicht Macleods erster Auftritt in The Simpsons - sie hat bereits vor einigen Jahren einen Song in einer Episode gesungen.

Aber es ist nicht nur Milhouse, die Hayden hinter sich lässt - sie hat auch Jimbo und Rod Flanders ihre Stimme gegeben, die beide ebenfalls neue Stimmen bekommen werden. Ihr Rücktritt ist jedoch nicht gerade neu, denn sie kündigte ihn bereits im November zusammen mit einer offiziellen Verabschiedung an, in der sie sagte:

"Es war eine Ehre und eine Freude, an einer so lustigen, witzigen und bahnbrechenden Show gearbeitet zu haben und Milhouse (und Jimbo Jones, Rod Flanders, Janey, Malibu Stacy und vielen anderen) eine Stimme zu geben."

Schauen Sie immer noch The Simpsons ?