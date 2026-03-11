Miley Cyrus kehrt später diesen Monat für einen Abend in ihre Hauptrolle als Hanna Montana zurück

Die Nachfrage nach Comebacks beliebter TV-Serien ist weiterhin enorm und führt manchmal zu brandneuen Staffeln wie Full House, Frasier und zuletzt Scrubs. Ein beliebteres Format ist jedoch das sogenannte Reunion, zu dem in den letzten Jahren auch Friends, The Fresh Prince of Bel-Air und Everybody Loves Raymond gehörten.

Nun wurde ein weiteres bestätigt, das wir tatsächlich aus der Spielewelt kennen. Miley Cyrus hat uns auf Instagram einen Einblick in ihre Rückkehr zur Rolle der Hannah Montana gegeben, gerade rechtzeitig zum 20-jährigen Jubiläum. Es wird eine Veranstaltung namens Hannah Montana 20th Anniversary Special sein, die am 24. März auf Disney+ ausgestrahlt wird (je nachdem, wann sie veröffentlicht wird, könnte es für uns in Europa natürlich am Tag danach sein).

Zu diesem Anlass wurden die wichtigsten Sets neu aufgebaut, und es wird auch Interviews und bisher nie gezeigte Clips geben.

Hannah Montana lief von 2006 bis 2011, und mehrere Spiele, die auf diesem Phänomen basieren, wurden unter anderem für Nintendo DS und PSP sowie für das etwas ambitioniertere Hannah Montana: The Movie Game veröffentlicht.