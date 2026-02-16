Milestone spricht über Screamer s Verbindung zu King of Fighters: "Wir haben es irgendwie zur Inspiration betrachtet und unsere eigene Version davon gemacht."

HQ

Obwohl Milestone Erfahrung im Arcade-Rennbereich in Form von Spielen wie Hot Wheels Unleashed hat, ist es eher für seine Simulationsrennprojekte wie die Ride-Reihe bekannt. Gerade deshalb sticht Screamer als ein Spiel hervor, das man beobachten sollte, da es sich sehr einzigartig für die Art von Projekt anfühlt, die wir von einem italienischen Studio oft bekommen.

Da der Start noch etwas mehr als einen Monat entfernt ist und für PC, PS5 und Xbox Series X/S am 26. März geplant ist, hatten wir kürzlich die Gelegenheit, uns mit Game Director Federico Cardini zusammenzusetzen, um mehr über das Projekt zu erfahren und wie es tatsächlich von einer sehr berühmten und langjährigen Kampfspielreihe inspiriert ist, nämlich King of Fighters.

Cardini sagte uns in einem Interview, das man unten mit lokalisierten Untertiteln sehen kann: "Klar, na ja, zuerst habe ich die Kampfspiele erwähnt, und sie sind eine weitere große Inspiration für dieses Spiel, besonders King of Fighters. Unser Creative Director Michele Caletti ist ein großer King of Fighters-Fan und wollte von Anfang an, dass die Charaktere ihren eigenen Stil und ihr eigenes Motiv haben und in einem Team organisiert sind, ähnlich wie deine King of Fighters-Teams. Also haben wir es als Inspiration betrachtet und unsere eigene Interpretation entwickelt."

Cardini sprach ausführlicher über die Angelegenheit und fuhr fort: "Wir haben diese Teams von Charakteren mit einem Anführer und zwei Mitgliedern. Sie fahren leicht unterschiedliche Autos. Die Führungsautos sind performativer und schwerer zu fahren, während die Mitglieder einladender sind. Nehmen wir an, beide haben Gründe, im Spiel gespielt zu werden, und du weißt schon, in verschiedenen Spielmodi. Jeder von ihnen hat ein sehr spezifisches Motiv, hat eine andere Hintergrundgeschichte und ein bestimmtes Design für ihre Autos. Die Autos jedes Teams wurden also nach den Charakteren entworfen und ihre Geschichte wurde festgelegt.

"Wir wussten zum Beispiel, dass wir wollten, dass unser Hauptteam, die Green Reapers, eine Art militärischen Hintergrund hat, aber überhaupt kein Rennsport hat, und so sind sie dem Turnier auf einer Rachesuche beigetreten, aber sie haben keine Autos und deshalb wurden ihre Autos extra so entworfen, dass sie aussehen, als wären sie von Grund auf zusammengebaut worden, weil genau das passiert ist. Sie haben sie von jemandem gekauft, das erfährt man ganz am Anfang der Geschichte, und sie sind nicht wirklich das, was man von Rennwagen erwarten würde, und alle Teams haben ihr eigenes Motiv. Wir haben die Japanese Idol-Gruppe, wir haben die Megacorp-Leute, wir haben die Wissenschaftler. Das hilft uns wirklich, durch die Designs des Autos hervorzustechen. Es erlaubt uns, mit dem zu experimentieren, was ein Auto sein kann, und bleibt dabei trotzdem realistisch."

Für mehr zu Screamer bleiben Sie dran, denn der Start ist nur etwas mehr als fünf Wochen entfernt.