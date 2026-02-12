Milestone bietet fast 40 Minuten Screamer Gameplay

HQ

Wenn Sie das futuristische und storygetriebene Arcade-Rennspiel Screamer im Auge behalten und sich gespannt gespannt gespannt fragen, wie die überwiegend simulierten Rennsportexperten bei Milestone ein solches Projekt angehen, dann haben wir sehr gute Nachrichten zu teilen.

Der italienische Entwickler hat ein ausführliches Gameplay-Video veröffentlicht, das einen sehr guten Einblick in den Anfang von Screamer gibt, mit bis zu 38 Minuten Spielzeit zum Bewundern. Ja, er wird lang, also schnapp dir einen Tee, Kaffee oder ein heißes Getränk deiner Wahl und mach es dir gemütlich, um zu sehen, wie sich die Macher von Hot Wheels Unleashed daran angepasst haben, Rennen in einer animeähnlichen Welt zu servieren.

Mit charaktergetriebenen Dialogen und Twin-Stick-Gameplay, das es Fahrern ermöglicht, ihre Autos zu steuern und auf den Straßen von Neo Rey zu driften, gibt dieses Video einen sehr breiten und tiefen Eindruck von der Gameplay-Vielfalt in Screamer – sei es die Story-Beats oder das intensive Rennen.

Was die Launch-Pläne betrifft, so wird Screamer offiziell am 26. März auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, aber ab dem 23. März wird eine Early-Access-Phase für Besitzer der Digital Deluxe Edition verfügbar sein.