Mike Myers hat vielleicht gerade Austin Powers 4 bestätigt

Mike Myers bringt sich in großem Stil zurück auf unsere Bildschirme. Er kehrt nicht nur zu seinem Oger-Ich als Shrek im fünften Teil der DreamWorks-Zeichentrickreihe zurück, sondern könnte auch wieder coole Anzüge anziehen und sich für Austin Powers falsche Zähne einsetzen.

Im Gespräch mit Trevor Noah im Rahmen von Noahs World Cup Stream wurde Myers gefragt, ob Austin Powers 4 jemals stattfinden wird. Es klingt etwas unwahrscheinlich, aber anstatt dass Myers um die Frage herumspringt und sagt, wir werden sehen, antwortete er einfach mit einem klaren "Ja."

Natürlich gibt eine Ein-Wort-Antwort nicht viele weitere Details preis, aber es wird interessant sein zu sehen, wie Austin Powers für einen vierten Teil zurückkehrt. Hoffen wir, dass es sich nicht um eine klassische Staffelübergabe-Handlung handelt, wie wir sie in so vielen anderen restaurierten klassischen Filmreihen sehen. Myers hat bereits seine Figur Dr. Evil aus den Austin-Powers-Filmen für einen neuen Verizon-Werbespot zurückgebracht, den Sie unten mit freundlicher Genehmigung von DiscussingFilm ansehen können: