Eine neue Warhammer-Zeichentrickserie wird sich auf die Deathwatch konzentrieren

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Selbst wenn jemand im Tabletop-Kriegsspiel keine Minis baut, sie nicht bemalt oder viel zu viele Würfel würfelt, hat er wahrscheinlich dank des Erscheinens des Universums in Amazons Secret Level-Reihe von Warhammer gehört. Eine Folge voller atemberaubender Action wich vielen neuen Warhammer-Fans, und Games Workshop will das mit einer neuen animierten Serie sowie einem zweiten Secret Level-Auftritt nutzen.

Wie im jährlichen Finanzbericht des Unternehmens enthüllt wird, arbeitet Games Workshop gemeinsam mit Amazon Studios an einer neuen animierten Serie basierend auf der Deathwatch. Blur animiert das Projekt, das von John Orloff geschrieben wird.

Die Deathwatch ist ein Orden von Space Marines, der einzigartig ist. Sie stammen aus mehreren Kapiteln und konzentrieren sich ganz darauf, Xenos (Aliens) zu jagen, wo immer sie erscheinen. Die Tatsache, dass die Deathwatch-Marines nicht alle aus einem einzigen Kapitel stammen, bedeutet, dass wir in der Serie unterschiedliche Persönlichkeiten und Kampfstile sehen können, ebenso wie viele außerirdische Spezies aus Warhammer, die das menschliche Leben in der Galaxie bedrohen.

Wie erwähnt, ist die neue Folge des Secret Levels fast fertig und konzentriert sich auf das Age of Sigmar-Universum. Als Fantasy-Pendant zu Warhammer 40.000 hat Age of Sigmar einige vertraute Kreaturen und Rassen, hat aber auch seine eigene, einzigartige Identität. Es wird interessant sein zu sehen, wie es an Secret Level angepasst wird und ob es genauso viele Blicke auf die Mortal Realms lenken kann wie die Space Marine-Episode für Warhammer 40.000.