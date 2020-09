Microsoft: Xbox Series S bietet "alle Funktionen der nächsten Generation" in 1440p

Der Wettbewerb zwischen Sony und Microsoft löst derzeit viele Debatten aus. Seit der Ankündigung der Xbox Series S, einer weniger leistungsstarken Version der kommenden Microsoft-Flaggschiff-Konsole Xbox Series X, wird viel darüber diskutiert, ob die Xbox-Spiele der Zukunft vom technischen Gesichtspunkt her nicht womöglich zurückgehalten werden, wenn sie auf so vielen Systemen gleichzeitig umgesetzt werden sollen.

Daher betont Microsoft jetzt erneut, dass ihre Entwickler die beste Erfahrung auf der jeweiligen Hardware umsetzen werden. Im Falle der Series S wird die Xbox-Series-X-Version genommen und entsprechend herunterskaliert, damit die Hardware die Software entsprechend bewältigen kann:

"Entwickler haben eine ganze Reihe verschiedener Techniken. [Sie können] die Auflösung eines Titels ändern, die Auflösung dynamisch [anpassen und] Frame für Frame skalieren - das hat viel Akzeptanz erhalten, besonders gegen Ende dieser Generation", erinnert sich Jason Ronald, Chef des Bereichs Programm-Management bei Xbox, in einem Interview mit The Verge.

Ronald veranschaulicht wenig später den Unterschied zwischen der aktuellen High-End-Konsole Xbox One X und der kommenden Xbox Series S, die in mancher Hinsicht weniger leistungsstark ist:

"Auf der GPU-Seite bietet die Xbox Series S im Allgemeinen die gleiche Leistung wie die GPU einer Xbox One X. Sie bietet jedoch alle Funktionen der nächsten Generation, dazu zählen Raytracing, VRS und Mesh-Shader. Wenn man sich die massiven Sprünge in Bezug auf die CPU-Leistung und die I/O-Leistung ansieht, dann wurde die Xbox Series S so konzipiert, dass sie das echte Next-Gen-Erlebnis bietet, allerdings auf eine niedrigere Auflösung als die Xbox Series X abzielt."

Entwickler haben sehr unterschiedliche Ansichten über die Xbox Series S. Wir sind gespannt, ob die Hardware wirklich hält, was Microsoft verspricht.