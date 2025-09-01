Microsoft und Sony beenden den Konsolenkrieg in den sozialen Medien

HQ

Exclusives sind definitiv nicht mehr das, was sie einmal waren. Eines der heißesten Spiele für PlayStation ist derzeit Microsofts Gears of War: Reloaded, und eines der heißesten Spiele für Xbox ist Sonys Helldivers II.

Microsoft und Sony sind sich bewusst, wie wichtig dies ist, und haben daher eine unterhaltsame Social-Media-Initiative ins Leben gerufen, um diese neue Ära hervorzuheben. Das PlayStation-Banner, das auf X verwendet wird, zeigt derzeit Gears of War, während das Xbox-Banner mit Helldivers II verziert ist, etwas, auf das Bluesky Benutzer Hazzadorgamin jetzt hingewiesen hat.

Erste Berichte deuten darauf hin, dass sich beide Spiele auch in ihrer neuen Heimat als sehr erfolgreich erweisen, so dass es wahrscheinlich ist, dass in Zukunft weitere Titel auf die gleiche Weise veröffentlicht werden. Wahrscheinlich wird es auch in Zukunft Konsolenkrieger geben, aber das ist unbestreitbar der größte Sargnagel für den sogenannten Konsolenkrieg seit sehr langer Zeit.