Microsoft sagt, dass mehr Spiele für PlayStation kommen werden, und verspricht gleichzeitig exklusivere Inhalte

HQ

Es war nicht einfach, mit Microsofts Strategien für seine Spiele Schritt zu halten, was sicherlich nicht durch Insider verschiedener Konfessionen erleichtert wurde, die widersprüchliche Gerüchte und Wunschdenken in Umlauf brachten.

Dies hat zu einem ganzen Jahr von Berichten geführt, dass praktisch alles, was Xbox Game Studios für seine Konsole veröffentlicht, auf PlayStation kommen würde, während es in Wirklichkeit bisher um vier Spiele ging, die alle mindestens ein Jahr alt waren, sowie Indiana Jones and the Great Circle, das etwa ein halbes Jahr Zeitexklusivität zu erhalten scheint, und Doom: The Dark Ages, das direkt in mehreren Formaten veröffentlicht wird.

Erst gestern konnten wir euch berichten, dass ein normalerweise zuverlässiger Insider erklärt hatte, dass Gears of War und Halo niemals zu konkurrierenden Formaten kommen würden und dass Microsoft beschlossen hat, mit den PlayStation- und Switch-Veröffentlichungen langsamer vorzugehen, nachdem sie nach der Ankündigung von Indiana Jones für PlayStation 5 von ihrer Community kritisiert wurden. Bedeutet das also, dass sie im Begriff sind, ihre Strategie zu ändern?

Was sagt Microsoft selbst dazu? Nun, es ist eine ziemlich gemischte Botschaft. Im Microsoft Annual Report 2024 schreibt Satya Nadella (auf Seite 5), dass "wir vier unserer Lieblingstitel der Fans zum ersten Mal auf Nintendo Switch und Sony PlayStation gebracht haben, während wir unsere Inhalte weiterhin auf neue Plattformen ausweiten."

Das lässt keinen Zweifel daran, dass weitere Spiele für konkurrierende Formate auf den Markt kommen werden. Ist das also das Ende der Exklusivtitel? Nein, das scheint es nicht zu sein. Tatsächlich schreibt Nadella auch dies (auf Seite 22):

"Das Wachstum unseres Gaming-Geschäfts wird durch die insgesamt aktive Nutzerbasis durch Xbox-fähige Inhalte, die Verfügbarkeit von Spielen und die Bereitstellung exklusiver Spielinhalte, die Gamer suchen, bestimmt."

Microsoft scheint sich also voll und ganz darüber im Klaren zu sein, dass exklusive Inhalte für das Wachstum notwendig sind und dass es etwas ist, was Gamer wollen. Obwohl es sich um eine Formulierung handelt, die auch in den letzten Jahren in Berichten verwendet wurde, scheint es immer noch so, als ob Microsoft der Meinung ist, dass es sich lohnt, sie für ihre Eigentümer und Aktionäre aufzunehmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir ungefähr so verwirrt sind wie zuvor. Die Spiele werden in anderen Formaten veröffentlicht, aber wir können anscheinend auch mit Exklusivtiteln rechnen. Bis Microsoft es schafft, klar zu artikulieren, wie das funktioniert, werden sie sich wahrscheinlich mit Spekulationen und grassierenden Gerüchten darüber auseinandersetzen müssen, ob alle ihre zukünftigen Spiele für die Konkurrenten veröffentlicht werden oder nicht.