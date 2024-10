Gerücht: Microsoft verlangsamt Arbeit an PlayStation 5-Software nach heftiger Kritik von Indiana Jones

HQ

Es ist nicht sehr einfach, Microsofts Strategie für Xbox im Moment zu verstehen. Das Unternehmen hat sich in eine Position gebracht, in der sich bei jeder Spielveröffentlichung Leute mit anderen Formaten fragen werden, ob sie sich die Mühe machen müssen, es für Xbox zu kaufen, oder ob es Multi-Format sein wird.

Mehreren Berichten zufolge gibt es auch bei Microsoft jede Menge Leute, die die Strategie ebenfalls nicht verstehen, aber anscheinend scheint das Management die Kritik der Fans trotzdem gehört zu haben. Zumindest behauptet das der eher glaubwürdige Insider eXstas1s und erklärt, dass sich die Arbeit an den PlayStation-Versionen ausgewählter Xbox-Titel deutlich verlangsamt hat.

Dies folgte auf den Aufschrei, der aufkam, nachdem Indiana Jones and the Great Circle für Sonys Konsole angekündigt wurde, bevor das Spiel überhaupt für Xbox veröffentlicht worden war. eXstas1s schreibt, dass seine Einschätzung ist, dass Microsoft es mit PlayStation-Veröffentlichungen ruhiger angehen lassen wird, bei denen einige Spiele diese Behandlung erhalten könnten, aber nicht alle. Außerdem sagt er, er habe gehört, dass Halo und Gears of War als rote Linien gelten.