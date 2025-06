Microsoft rät uns, die Erwartungen an das Xbox Games Showcase zu senken

HQ

Viele von uns gehen davon aus, dass das morgige Xbox Games Showcase das größte und aufregendste Gaming-Event des Jahres wird. Die Messe im letzten Jahr war fantastisch, und die Tatsache, dass Microsoft so viele der größten und talentiertesten Entwicklerstudios der Welt besitzt, hat dazu geführt, dass die Erwartungen auch für die diesjährige Ausgabe unglaublich hoch sind. Aber vielleicht sollten wir sie etwas tieferlegen?

Das ist zumindest das, was Aaron Greenberg, der Vizepräsident für Marketing bei Microsoft, einem gehypten Gamer auf X erzählte:

"Ich freue mich auf die Show, übertreiben Sie es nur nicht zu sehr. Letztes Jahr haben wir das Haus irgendwie niedergebrannt! 🤣"

Durchaus verständlich, wenn man bedenkt, was wir letztes Jahr gesehen haben, aber spielt Greenberg nur mit uns? Wenn nicht, wie niedrig sollten unsere Erwartungen sein? Wir sprechen über das, was viele mittlerweile als den größten Third-Party-Publisher bezeichnen (don't at me, Xbots) mit einer erstaunlichen Menge an erstaunlichen Projekten in der Entwicklung, sowohl angekündigt als auch noch unter Verschluss.

Welche Spiele und Studios müssen morgen im Xbox Games Showcase erscheinen, um euch glücklich zu machen?